  4. ŞOK 01-04 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Gezer Terlik geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 01-04 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 01-04 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

BARBIE MODA İKONU BEBEK

Fiyat: 699 TL

BARBIE DELUXE KARİYER BEBEK BİLİM İNSANI

Fiyat: 699 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
 

BEYOĞLU 1968 TANE FINDIKLI ÇİKOLATA 170 G

Fiyat: 110 TL

COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU 50 ML

Fiyat: 80 TL

NESCAFE BLACK ROAST 50 G

Fiyat: 50 TL

L’OREAL KOLAJEN BAKIMI GÜNLÜK BAKIM KREMİ 50 ML

Fiyat: 199 TL

FAMILIA DEV HAVLU

Fiyat: 39 TL

GEZER KADIN PELUŞ TERLİK LEOPAR DESENLİ

Fiyat: 189 TL

GEZER ERKEK GONDOL TERLİK

Fiyat: 149 TL

