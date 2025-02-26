ŞOK 01 Mart 2025 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 01 Mart cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 01 Mart onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 01 Mart hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 01 Mart hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Tren Seti 249 TL
Spor Metal Yarış Arabası 119 TL
Elektro Gitar 129 TL
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL
Şehir Araçları Trafik Seti 99,95 TL
Su Halka Oyunu 49,95 TL
Melisa Tren Seti 149 TL
Dollyland Luvlie Otantik Elbiseli Bebek 199 TL
Ördek Olta Seti Küçük 79,95 TL
Okul Öncesi İlk Basamak Kitap Çeşitleri 49,95 TL
Dollyland Minkie Bebek Dostum 299 TL
İki Katlı Mutfak Seti 129 TL
25 TL üstü alışverişlerde geçerli;
Duru Duş Jeli Çeşitleri 650 ml 85 TL
Familia Dev Havlu 39 TL
Nescafe 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü / 2’si 1 Arada Orijinal 25'li 99 TL
Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr + Mayonez 345 gr 69 TL
Cif Krem Çeşitleri 1500 ml 85 TL