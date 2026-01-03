  1. Ekonomim
  4. ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Cam Kettle geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 03-06 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 03-06 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...

DOLLYLAND MİNKİE ŞİRİN BEBEK AKSESUARLI SET

Fiyat: 199 TL

HOT WHEELS AKROBASİ PİSTİ YARIŞ SETİ

Fiyat: 299 TL

ALTUS CAM KETTLE

Fiyat: 899 TL

12 PARÇA TİMELESS ÇAY SETİ 6’LI

Fiyat: 449 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

FİDE TON BALIĞI 4X80 G 3+1 AVANTAJ PAKET

Fiyat: 100 TL

HALLEY KLASİK 2'Lİ DEV PAKET 2X240 G

Fiyat: 120 TL

OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 3 KG

Fiyat: 125 TL

NESCAFE CLASSIC EKONOMİK PAKET 300 G

Fiyat: 300 T

HARİBO MEGA MİX

Fiyat: 89 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

SERRA METALLİ LAPTOP SEHPASI MEŞE

Fiyat: 549 TL

ORKA 3’LÜ METAL AYAKLI ZİGON SEHPA MEŞE

Fiyat: 899 TL

