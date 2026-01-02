ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 03-06 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 03-06 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...
DİNARSU WELLSOFT TV BATTANİYESİ
Fiyat: 229 TL
DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK YORGAN ÇİFT TARAFLI
Fiyat: 1,399 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
FİDE TON BALIĞI 4X80 G 3+1 AVANTAJ PAKET
Fiyat: 100 TL
HALLEY KLASİK 2'Lİ DEV PAKET 2X240 G
Fiyat: 120 TL
OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 3 KG
Fiyat: 125 TL
NESCAFE CLASSIC EKONOMİK PAKET 300 G
Fiyat: 300 T
HARİBO MEGA MİX
Fiyat: 89 TL
