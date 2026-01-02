  1. Ekonomim
  4. ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor!

ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 03-06 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 03-06 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 1

DİNARSU WELLSOFT TV BATTANİYESİ

Fiyat: 229 TL

DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK YORGAN ÇİFT TARAFLI

Fiyat: 1,399 TL

1 | 5
ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 2

SİNBO TOST MAKİNESİ

Fiyat: 499 TL

PAŞABAHÇE TİMELESS SERVİS TABAĞI

Fiyat: 199 TL

2 | 5
ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

FİDE TON BALIĞI 4X80 G 3+1 AVANTAJ PAKET

Fiyat: 100 TL

HALLEY KLASİK 2'Lİ DEV PAKET 2X240 G

Fiyat: 120 TL

OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 3 KG

Fiyat: 125 TL

NESCAFE CLASSIC EKONOMİK PAKET 300 G

Fiyat: 300 T

HARİBO MEGA MİX

Fiyat: 89 TL

3 | 5
ŞOK 03-06 Ocak 2026 Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Tost Makinesi geliyor! - Sayfa 4

REGBA KITCHEN SHELF ATLANTIC PINE

Fiyat: 1,999 TL

VENGA METAL AYAKLI ÇALIŞMA MASASI ATLANTİK BEYAZ

Fiyat: 1,499 TL

4 | 5