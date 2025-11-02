  1. Ekonomim
  4. ŞOK 04 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Çamaşır Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 04 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette 04 Kasım tarihine kadar geçerli hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geldi? İşte ŞOK market 04 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...

AKROBAT KARINCA

Fiyat: 100 TL

SÜRTMELİ DİNO İŞ MAKİNELERİ

Fiyat: 129 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
 

BEYOĞLU 1968 TANE FINDIKLI ÇİKOLATA 170 G

Fiyat: 110 TL

COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU 50 ML

Fiyat: 80 TL

NESCAFE BLACK ROAST 50 G

Fiyat: 50 TL

L’OREAL KOLAJEN BAKIMI GÜNLÜK BAKIM KREMİ 50 ML

Fiyat: 199 TL

FAMILIA DEV HAVLU

Fiyat: 39 TL

GEZER KADIN KEÇE TERLİK NAKIŞLI

Fiyat: 189 TL

GEZER ERKEK TERLİK

Fiyat: 149 TL

ALTUS SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

Fiyat: 5,299 TL

SAMSUNG 11 KG 1400 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ SİYAH

Fiyat: 23,699 TL

