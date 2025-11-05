ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Kettle geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 05-11 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...
DİNARSU ULTRASOFT ÇİFT KİŞİLİK BATTANİYE
Fiyat: 599 TL
DİNARSU ULTRASOFT TV BATTANİYESİ
Fiyat: 299 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
LIPTON ALTIN HARAN DEMLİK POŞET 100’LÜ
Fiyat: 99 TL
LAY’S/RUFFLES/DORITOS AVANTAJ PAKETİ 306 G
Fiyat: 99 TL
CALVE KETÇAP 430 G
Fiyat: 50 TL
ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ 800 G
Fiyat: 69 TL
VANISH GOLD SIVI LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1.4 L
Fiyat: 199 TL
