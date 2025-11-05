  1. Ekonomim
  ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Çelik Kettle geliyor!

ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Kettle geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 05-11 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

DİNARSU ULTRASOFT ÇİFT KİŞİLİK BATTANİYE

Fiyat: 599 TL

DİNARSU ULTRASOFT TV BATTANİYESİ

Fiyat: 299 TL

KİWİ ÇELİK KETTLE

Fiyat: 499 TL

KİWİ ŞARJLI GIDA DOĞRAYICI

Fiyat: 375 TL

MİS TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 189 TL

MİS TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 G

Fiyat: 89 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

LIPTON ALTIN HARAN DEMLİK POŞET 100’LÜ

Fiyat: 99 TL

LAY’S/RUFFLES/DORITOS AVANTAJ PAKETİ 306 G

Fiyat: 99 TL

CALVE KETÇAP 430 G

Fiyat: 50 TL

ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ 800 G

Fiyat: 69 TL

VANISH GOLD SIVI LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1.4 L

Fiyat: 199 TL

