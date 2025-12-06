  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a TV Ünitesi geliyor!

ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a TV Ünitesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 06-09 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 06-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a TV Ünitesi geliyor! - Sayfa 1

KADIN KADİFE TEK ALT

Fiyat: 199 TL

KADIN TERLİK

Fiyat: 64,95 TL

1 | 5
ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a TV Ünitesi geliyor! - Sayfa 2

OYUNCAK BÜYÜK TEKER JİP

Fiyat: 149 TL

BUZ KIRMA OYUNU

Fiyat: 149 TL

2 | 5
ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a TV Ünitesi geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED 30’LU GECE

Fiyat: 95 TL

LOREAL KOLAJEN BAKIMI KREMİ 50 ML

Fiyat: 179 TL

TORKU TAM YULAFLI BİSKÜVİ 375 G/TAM BUĞDAYLI BİSKÜVİ 393 G/PREMIO BİSKÜVİ 330 G

Fiyat: 39 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 45 TL

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ

Fiyat: 60 TL

3 | 5
ŞOK 06-09 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a TV Ünitesi geliyor! - Sayfa 4

WELTWOOD BOHEM TOKYO TV ÜNİTESİ AHŞAP ÇITA DETAYLI

Fiyat: 2,999 TL

WELTWOOD BOHEM BERLİN TV ÜNİTESİ AHŞAP ÇITA DETAYLI

Fiyat: 2,999 TL

4 | 5