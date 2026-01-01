ŞOK 06 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 27-30 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER ALPELLA 3GEN GOFRET SÜTLÜ 12’Lİ
Fiyat: 99 TL
NESCAFE MATİNAL CAM KAVANOZ 100 G
Fiyat: 89 TL
ÇAMLICA GAZOZ/PORTAKAL 4X1 L
Fiyat: 110 TL
PINAR LABNE 3X180 G
Fiyat: 145 TL
BİNGO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU MEDİUM 96’LI
Fiyat: 59 TL
