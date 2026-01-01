  1. Ekonomim
  4. ŞOK 06 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Saç Kurutma Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 27-30 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ANADOLU MUTFAĞI YEŞİL MERCİMEK 1 KG

Fiyat: 59,90 TL

ANADOLU MUTFAĞI 1 KG

Fiyat: 52,90 TL

1 | 9
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER ALPELLA 3GEN GOFRET SÜTLÜ 12’Lİ

Fiyat: 99 TL

NESCAFE MATİNAL CAM KAVANOZ 100 G

Fiyat: 89 TL

ÇAMLICA GAZOZ/PORTAKAL 4X1 L

Fiyat: 110 TL

PINAR LABNE 3X180 G

Fiyat: 145 TL

BİNGO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU MEDİUM 96’LI

Fiyat: 59 TL

2 | 9
ÜLKER BİSKREM RULO 150 G

Fiyat: 24,90 TL

ÜLKER HANIMELLER 138 G

Fiyat: 34,90 TL

3 | 9
FİGÜRLÜ BAMBU KESME TAHTASI

Fiyat: 149 TL

BAMBU PEYNİR KESME SUNUM TAHTASI

Fiyat: 169 TL

4 | 9