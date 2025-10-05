ŞOK 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Mini Fırın geliyor!

  1. Ekonomim
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 07 Ekim 2025 tarihinine kadar geçerli indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler…

METAL ÇEK-BIRAK ŞEHİR KAMYONLARI

Fiyat: 179 TL

ROBOTA DÖNÜŞEN ARAÇLAR

Fiyat: 79,95 TL

LİSANSLI KIZ/ERKEK ÇOCUK PİJAMA TAKIMI

Fiyat: 349 TL

BARBIE CHELSEA CUPCAKE PİŞİRİYOR

Fiyat: 299 TL

MİS KOZALAK TEREYAĞI 350 G

Fiyat: 135 TL

PİYALE UN 2 KG

Fiyat: 44,90 TL

BİNGO PREMIUM TOZ DETERJAN RENKLİLER/BEYAZLAR 8 KG

Fiyat: 319 TL

YUMOŞ ÇİÇEK BAHÇESİ YUMUŞATICI 5 L

Fiyat: 179 TL

