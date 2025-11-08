  1. Ekonomim
  ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 08-11 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Araç İçi Hava Temizleyici geliyor!

ŞOK 08-11 KASIM 2025 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET

Fiyat: 75 TL

ELSEVE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 110 TL

REXONA DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML/REXONA ROLL ON ÇEŞİTLERİ 50 ML

Fiyat: 110 TL

PRIL POWER LİMON/ELMA 1306 ML – ALOEVERA 1405 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER ÇİZİVİÇ 6’LI 492 G

Fiyat: 75 TL

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

KİWİ 2000 W ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Fiyat: 549 TL

ALTUS AL 11 RD YAĞLI RADYATÖR

Fiyat: 3,099 TL

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu

ARAÇ İÇİ HAVA TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 149 TL

OTO CAM SİLECEĞİ

Fiyat: 59,95 TL

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu

VANTUZ TELEFON TUTUCU

Fiyat: 169 TL

BEL DESTEĞİ

Fiyat: 100 TL

