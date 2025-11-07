ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 08-11 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 08-11 KASIM 2025 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET
Fiyat: 75 TL
ELSEVE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML
Fiyat: 110 TL
REXONA DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML/REXONA ROLL ON ÇEŞİTLERİ 50 ML
Fiyat: 110 TL
PRIL POWER LİMON/ELMA 1306 ML – ALOEVERA 1405 ML
Fiyat: 79 TL
ÜLKER ÇİZİVİÇ 6’LI 492 G
Fiyat: 75 TL
1 | 13
ŞOK’TAN İSTE GELSİN
MİNİSAN 2100 WATT 3 ÇUBUK QUARTZ SOBA
Fiyat: 1,449 TL
RAKS MİKA W2500 2300 W DUVAR TİPİ ISITICI
Fiyat: 1,599 TL
2 | 13