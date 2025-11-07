  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor!

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 08-11 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor! - Sayfa 1

ŞOK 08-11 KASIM 2025 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET

Fiyat: 75 TL

ELSEVE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 110 TL

REXONA DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML/REXONA ROLL ON ÇEŞİTLERİ 50 ML

Fiyat: 110 TL

PRIL POWER LİMON/ELMA 1306 ML – ALOEVERA 1405 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER ÇİZİVİÇ 6’LI 492 G

Fiyat: 75 TL

1 | 13
ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor! - Sayfa 2

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

MİNİSAN 2100 WATT 3 ÇUBUK QUARTZ SOBA

Fiyat: 1,449 TL

RAKS MİKA W2500 2300 W DUVAR TİPİ ISITICI

Fiyat: 1,599 TL

2 | 13
ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor! - Sayfa 3

ARAÇ İÇİ HAVA TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 149 TL

OTO KOLTUK MİNDER SETİ

Fiyat: 199 TL

3 | 13
ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor! - Sayfa 4

ANALOG BASINÇ GÖSTERGELİ KOMPRASÖR

Fiyat: 649 TL

DİREKSİYON KILIFI

Fiyat: 129 TL

4 | 13