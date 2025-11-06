  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor!

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 08-11 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor! - Sayfa 1

ŞOK 08-11 KASIM 2025 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET

Fiyat: 75 TL

ELSEVE ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 110 TL

REXONA DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML/REXONA ROLL ON ÇEŞİTLERİ 50 ML

Fiyat: 110 TL

PRIL POWER LİMON/ELMA 1306 ML – ALOEVERA 1405 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER ÇİZİVİÇ 6’LI 492 G

Fiyat: 75 TL

1 | 13
ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor! - Sayfa 2

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

MİNİSAN 2500 W 5 ÇUBUK QUARTZ SOBA

Fiyat: 1,749 TL

KİWİ 2000 W ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Fiyat: 549 TL

2 | 13
ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor! - Sayfa 3

FAKİR OTO CAM SUYU 5 L

Fiyat: 139 TL

APRILLA ŞARJLI OTO SÜPÜRGE

Fiyat: 499 TL

3 | 13
ŞOK 08-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Oto Süpürge geliyor! - Sayfa 4

ÜÇGEN REFLEKTÖR LAMBASI

Fiyat: 399 TL

OTOPARK NUMARATÖR FOSFORLU

Fiyat: 50 TL

4 | 13