  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta

Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta

İkramlarınıza ve sunumlarınıza estetik bir hava katan bu cam ürünler, doğal ve şeffaf yapılarıyla sofralarınızın kalitesini artırıyor. Günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayan 15 parça cam kahvaltı seti, su bardağı, çay bardağı, çay tabağı, yağlık, cam tabak, cam kase gibi geniş seçenekler mutfaktaki en pratik ihtiyaçlarınızı en şık şekilde karşılıyor. Şok avantajlarıyla raflarda yerini alacak bu kullanışlı cam mutfak ürünleri, 1 Ağustos Cumartesi ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında bütçe dostu fiyatlarla sizleri bekliyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta - Sayfa 1

TABLET MOP 10 L

Fiyat: 350 TL

İKİ KATLI TEKERLEKLİ ORGANİZER

Fiyat: 225 TL

1 | 9
Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SENSODYNE SAĞLIKLI BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 110 TL

HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN 625 ML KLASİK/MENTOL

Fiyat: 219 TL

JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 139 TL

ÜLKER PROBİS 336 G

Fiyat: 69 TL

FAIRY SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 1000 ML

Fiyat: 119 TL

2 | 9
Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta - Sayfa 3

15 PARÇA CAM KAHVALTI SETİ

Fiyat: 599 TL

CAM KASE

Fiyat: 75 TL

3 | 9
Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta - Sayfa 4

ŞOK'TAN İSTE GELSİN

ALTUS AL 38 BFB UZAKTAN KUMANDALI KULE TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 3,799 TL

DIJITSU VN11 130W İYONİZERLİ HAVA SOĞUTUCU

Fiyat: 8,999 TL

4 | 9