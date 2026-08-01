Şok 1-4 Ağustos Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı: Her evin ihtiyacı cam ürünler bugün Şok'ta
İkramlarınıza ve sunumlarınıza estetik bir hava katan bu cam ürünler, doğal ve şeffaf yapılarıyla sofralarınızın kalitesini artırıyor. Günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayan 15 parça cam kahvaltı seti, su bardağı, çay bardağı, çay tabağı, yağlık, cam tabak, cam kase gibi geniş seçenekler mutfaktaki en pratik ihtiyaçlarınızı en şık şekilde karşılıyor. Şok avantajlarıyla raflarda yerini alacak bu kullanışlı cam mutfak ürünleri, 1 Ağustos Cumartesi ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında bütçe dostu fiyatlarla sizleri bekliyor.
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SENSODYNE SAĞLIKLI BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML
Fiyat: 110 TL
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN 625 ML KLASİK/MENTOL
Fiyat: 219 TL
JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML
Fiyat: 139 TL
ÜLKER PROBİS 336 G
Fiyat: 69 TL
FAIRY SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 1000 ML
Fiyat: 119 TL
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