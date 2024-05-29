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ŞOK 1 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Haziran aktüel ürünler

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 1 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 1 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 1 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 1 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 1 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 1

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL 

Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL

Kadın Viskon Şort 119 TL

Chantale Kadın Basic Atlet 79,95 TL

Kadın Terlik / Sandalet 129 TL

Kadın Tek Toka Pembe Terlik 99,95 TL 

Kadın Yüksek Taban Terlik 129 TL

Kadın Babet Çorap 19,95 TL 

3'lü Kadın Desenli Çorap 39,95 TL 

3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL

10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 439 TL

Gokidy Damperli Kamyon / Traktör Taşıyıcı 199 TL

Tren Seti 239 TL  

Bebek Seti 69,95 TL 

Shirli Etkinlik Tahtası 249 TL 

Tekli Poşette Deniz Hayvanları 14,95 TL 

Askeri Set 149 TL 

Helikopter Seti 149 TL

Pilsan Master Çalışma Masası 799 TL

Power Pedallı Traktör 1.299 TL 

1 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 48 TL 

400 ml Selin Pet Limon Kolonyası 39 TL 

100 gram Jacobs Monarch 69 TL 

350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 55 TL

4x70 adet Komili Soft Islak Havlu 60 TL

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ŞOK 1 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 2
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ŞOK 1 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 1 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 3
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