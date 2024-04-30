ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?
ŞOK market Mayıs indirimlerine başladı. ŞOK market 1 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 1 Mayıs ŞOK market indirimleri...
Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 99 TL
Fakir Halı Şampuanı 49 TL
Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 59,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 119 TL
Priz Losyon 41,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 48 TL
Alo Toz Deterjan 204 TL
Tursil Toz Deterjan 133 TL
Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 4,5 Kg 212 TL
Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 1,5 Kg 94 TL
Alpino Beyaz Ankastre Set 6.499 TL
Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL
Mehtap Tava Seramik 399 TL
Mehtap Karnıyarık Tencere Seramik 599 TL
Mehtap Derin Tencere Seramik 649 TL
Airfryer Izgara Teli 149 TL
Çöp Şiş 24,95 Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Katlanır Yatak 1.149 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL
Çelik Yemek Kaşığı 89,95 TL Çelik Yemek Çatalı 89,95 TL
Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL Silikon Tencere Kapağı 69,95 TL
Katlanır Yaprak Masa 479 TL
Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL
Saksı Çeşitleri