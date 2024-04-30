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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor?

ŞOK market Mayıs indirimlerine başladı. ŞOK market 1 Mayıs çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte 1 Mayıs ŞOK market indirimleri...

ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 99 TL

Fakir Halı Şampuanı 49 TL

Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 59,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 119 TL

Priz Losyon 41,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 48 TL

Alo Toz Deterjan 204 TL

Tursil Toz Deterjan 133 TL

Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 4,5 Kg 212 TL

Omo Active Toz Deterjanı Beyazlar Renkliler 1,5 Kg 94 TL

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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Alpino Beyaz Ankastre Set 6.499 TL

Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL

Mehtap Tava Seramik 399 TL

Mehtap Karnıyarık Tencere Seramik 599 TL

Mehtap Derin Tencere Seramik 649 TL

Airfryer Izgara Teli 149 TL

Çöp Şiş 24,95 Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

Katlanır Yatak 1.149 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL

Çelik Yemek Kaşığı 89,95 TL Çelik Yemek Çatalı 89,95 TL

Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL Silikon Tencere Kapağı 69,95 TL

Katlanır Yaprak Masa 479 TL

Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL

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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Saksı Çeşitleri

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ŞOK 1 Mayıs 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4
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