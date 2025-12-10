  1. Ekonomim
  4. ŞOK 10-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Dikiş Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 10-16 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 10-16 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

LİO RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 425 TL

DEREN HARMAN ÇAY 1000 G

Fiyat: 149 TL

FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 48’Lİ

Fiyat: 299 TL

FAMILIA NATURAL KAĞIT HAVLU 16’LI

Fiyat: 179 TL

ÜLKER BİSKREM 3’LÜ

Fiyat: 54,90 TL

ÜLKER NAPOLİTEN 33 G

Fiyat: 29,90 TL

LAVA ÇİFT KULPLU DÖKÜM IZGARA TAVA 26 CM

Fiyat: 1,249 TL

TERMOS 1,2 L CAM HAZNELİ

Fiyat: 249 TL

