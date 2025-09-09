  1. Ekonomim
  4. ŞOK 10-16 Eylül Çarşamba Fırsatları Kataloğu yayımlandı! Şok’a Arzum Dikey Süpürge geliyor!

ŞOK 10-16 Eylül Çarşamba Fırsatları Kataloğu yayımlandı! Şok’a Arzum Dikey Süpürge geliyor!

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 10-16 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 10-16 Eylül tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 10-16 Eylül aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 10-16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ARZUM LUNGO 2'Sİ 1 ARADA DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 1,799 TL

ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 899 TL

KUMSAL TAVA SET 2'Lİ

Fiyat: 399 TL

KUMSAL DERİN TENCERE 24 CM

Fiyat: 449 TL

MİS YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 195 TL

KABUKLU CEVİZ KG

Fiyat: 189 TL

MOLFIX MEGA PAKET ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 399 TL

PANTENE ONARICI KORUYUCU SAÇ KREMİ 500 ML

Fiyat: 125 TL

