ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?
ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markete hangi ürünler geldi? ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte 09 Eylül tarihine kadar geçerli ŞOK market indirimleri...
50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
BALPARMAK YAYLA ÇİÇEK BALI ÇITKAPAK 600 G
Fiyat: 295 TL
NUT MASTER KAKAOLU FINDIK KREMASI %15 FINDIK 720 G
Fiyat: 99 TL
NESCAFE GOLD EKONOMİK PAKET 200 G
Fiyat: 290 TL
DOMESTOS KÖPÜK GÜCÜ ÇAMAŞIR SUYU KAR BEYAZI/ÇAM 450 ML
Adet fiyatı: 70 TL
PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 12'Lİ
Fiyat: 99 TL
PEPSİ/PEPSİMAX/YEDİGÜNLIPTON ICE TEA ŞEFTALİ-LİMON 4X250 ML
Fiyat: 90 TL
MEYSU MEYVELİ İÇECEK ÇEŞİTLERİ 6X200 ML
Fiyat: 50 TL
İÇİM İÇİMİNO ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML
Fiyat: 55 TL
ÜLKER KREMALI/KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 4'LÜ 244 G
Fiyat: 30 TL
TORKU 1 DAHA FINDIK KREMALI GOFRETLİ SÜTLÜ ÇİKOLATA 5X32 G
Fiyat: 50 TL