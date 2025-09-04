  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markete hangi ürünler geldi? ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte 09 Eylül tarihine kadar geçerli ŞOK market indirimleri...

ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? - Sayfa 1

MİS KREM PEYNİR 300 G

Fiyat: 44,50 TL

DEREN FİLİZ ÇAY 500 G

Fiyat: 74,90 TL

1 | 5
ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? - Sayfa 2

UNO TOST EKMEĞİ 350 G

Fiyat: 35 TL

ETİ BROWNI INTENSE 50 G

Fiyat: 14,75 TL

2 | 5
ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? - Sayfa 3

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

BALPARMAK YAYLA ÇİÇEK BALI ÇITKAPAK 600 G

Fiyat: 295 TL

NUT MASTER KAKAOLU FINDIK KREMASI %15 FINDIK 720 G

Fiyat: 99 TL

NESCAFE GOLD EKONOMİK PAKET 200 G

Fiyat: 290 TL

DOMESTOS KÖPÜK GÜCÜ ÇAMAŞIR SUYU KAR BEYAZI/ÇAM 450 ML

Adet fiyatı: 70 TL

PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 12'Lİ

Fiyat: 99 TL

PEPSİ/PEPSİMAX/YEDİGÜNLIPTON ICE TEA ŞEFTALİ-LİMON 4X250 ML

Fiyat: 90 TL

MEYSU MEYVELİ İÇECEK ÇEŞİTLERİ 6X200 ML

Fiyat: 50 TL

İÇİM İÇİMİNO ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML

Fiyat: 55 TL

ÜLKER KREMALI/KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 4'LÜ 244 G

Fiyat: 30 TL

TORKU 1 DAHA FINDIK KREMALI GOFRETLİ SÜTLÜ ÇİKOLATA 5X32 G

Fiyat: 50 TL

3 | 5
ŞOK 09 Eylül tarihine kadar geçerli indirim kataloğu! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? - Sayfa 4

PALETTE SAÇ BOYASI ÇEŞİTLERİ 

Fiyat: 89 TL

RİNSO TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ 10 KG

Fiyat: 269 TL

4 | 5