  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyor

ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 11-14 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyor - Sayfa 1

BALIKÇI TABURESİ

Fiyat: 79,95 TL

KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 279 TL

1 | 5
ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyor - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE 1927 ANTEP FISTIKLI SÜTLÜ ÇİKOLATA 3'LÜ

Fiyat: 120 TL

SOLO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100'LÜ

Fiyat: 60 TL

ACE ULTRA ÇAMAŞIR SUYU ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 45 TL

HEINZ RANCH 245 G/AMERICAN BURGER 230 G

Fiyat: 50 TL

SENSODYNE ÇÜRÜKLERE KARŞI KORUMA DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 75 TL

2 | 5
ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyor - Sayfa 3

XL KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 599 TL

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,190 TL

3 | 5
ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyor - Sayfa 4

GUESS CONNOISSEUR GUGW0265G8 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 4,499 TL

GUESS EQUITY GUGW0703G1 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 5,499 TL

4 | 5