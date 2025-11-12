  1. Ekonomim
  4. ŞOK 12-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Arzum Çay Makinesi geliyor!

ŞOK 12-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Arzum Çay Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 12-18 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 12-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ARZUM TEA BLEND ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 2,599 TL

ARZUM MONOMIX ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 999 TL

PIRANTECH BUHARLI TEMİZLİK MAKİNESİ 107 C SİYAH/BEYAZ

Fiyat: 4,599 TL

DEKORATİF GAZ LAMBASI

Fiyat: 249 TL

AHŞAP AKSESUARLI EMAYE DERİN TENCERE 1,8 L

Fiyat: 349 TL

3’LÜ EMAYE SAKLAMA KABI

Fiyat: 539 TL

KADIN PELUŞ TRİKO

Fiyat: 349 TL

KADIN PELUŞ ATKI

Fiyat: 179 TL

