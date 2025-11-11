  1. Ekonomim
  4. ŞOK 12-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Cam Ankastre Set geliyor!

ŞOK 12-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Cam Ankastre Set geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 12-18 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 12-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ALPİNA CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 7,299 TL

FAKIR HAUSGERATE MR CHEF QUADRO BLENDER SET

Fiyat: 1,999 TL

1 | 9
DİNARSU PELUŞ HALI 120X180 CM

Fiyat: 549 TL

DİNARSU PELUŞ 2'Lİ BANYO PASPAS SETİ

Fiyat: 299 TL

2 | 9
BONERA DERİN TENCERE 22 CM

Fiyat: 579 TL

BONERA KARNIYARIK TENCERE 24 CM

Fiyat: 599 TL

3 | 9
SLAZENGER ERKEK ŞİŞME MONT

Fiyat: 1,299 TL

LETOON ERKEK TREKKING AYAKKABI

Fiyat: 799 TL

4 | 9