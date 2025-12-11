  1. Ekonomim
  4. ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor!

ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oto Bakım Ürünleri geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 13-16 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 13-16 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

LİSANSLI PUZZLE 54 PARÇA

Fiyat: 50 TL

HOT WHEELS ÜÇLÜ ARABALAR

Fiyat: 269 TL

POWER TUNING KOMPRESÖR

Fiyat: 649 TL

COMRADE LASTİK TAMİR KİTİ 450 ML

Fiyat: 100 TL

KİWİ HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 3,799 TL

KİWİ SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ FIRÇA

Fiyat: 2,999 TL

HOMEDIUS HYPER KUŞTÜYÜ SÜNGER YATAK 90 190 

Fiyat: 1,999 TL

ASİA MİNDER ANTRASİT

Fiyat: 899 TL

