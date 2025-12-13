ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 13-16 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 13-16 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...
LİSANSLI PELÜŞ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 249 TL
THOMAS VE ARKADAŞLARI TEKLİ TREN
Fiyat: 169 TL
DÖŞEME VE KOLTUK TEMİZLEYİCİ ISLAK HAVLU
Fiyat: 100 TL
KIŞLIK BAKIM SETİ 5’Lİ
Fiyat: 100 TL
KİWİ AKILLI HAVA TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 2,999 TL
KİWİ FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 789 TL
MAGIC KATLANIR KOLTUK YATAK ÇİFT
Fiyat: 4,499 TL
MAGIC KATLANIR KOLTUK YATAK TEK
Fiyat: 2,999 TL
