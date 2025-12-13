  1. Ekonomim
  4. ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 13-16 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 13-16 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

LİSANSLI PELÜŞ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 249 TL

THOMAS VE ARKADAŞLARI TEKLİ TREN

Fiyat: 169 TL

ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 2

DÖŞEME VE KOLTUK TEMİZLEYİCİ ISLAK HAVLU

Fiyat: 100 TL

KIŞLIK BAKIM SETİ 5’Lİ

Fiyat: 100 TL

ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 3

KİWİ AKILLI HAVA TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 2,999 TL

KİWİ FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 789 TL

ŞOK 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 4

MAGIC KATLANIR KOLTUK YATAK ÇİFT

Fiyat: 4,499 TL

MAGIC KATLANIR KOLTUK YATAK TEK

Fiyat: 2,999 TL

