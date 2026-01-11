  1. Ekonomim
  4. ŞOK 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Lehim Havya Seti geldi

Şok market indirimlerine devam ediyor. Şok market 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. Şok markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. Şok'ta hangi ürünlerde indirim var? Şok markete hangi ürünler geliyor? İşte Şok market 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler...

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER


KELLOGG’S COCO POPS TOPLARI

Fiyat: 79 TL

SLEEPY ISLAK HAVLU 4X70 ADET

Fiyat: 79 TL

SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 16’LI

Fiyat: 140 TL

ÜLKER CANPARE FINDIKLI/ÇİKOLATA KREMALI 3’LÜ PAKET

Fiyat: 39 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR BEYAZ VE RENKLİLER 38 YIKAMA

Fiyat: 165 TL

1 | 3
BOYA SÖKÜCÜ SPREY 200 ML

Fiyat: 50 TL

ŞERİTMETRE 19 MM X 5 M

Fiyat: 89,95 TL

DERZ TAMİR DOLGUSU BEYAZ 220 G

Fiyat: 59,95 TL

2 | 3
AVUÇ TAŞLAMA

Fiyat: 799 TL

LEHİM HAVYA SETİ

Fiyat: 249 TL

KAPI ALTI İZOLASYON BANDI 1 M

Fiyat: 75 TL

3 | 3
