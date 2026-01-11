ŞOK 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Lehim Havya Seti geldi
Şok market indirimlerine devam ediyor. Şok market 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. Şok markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. Şok'ta hangi ürünlerde indirim var? Şok markete hangi ürünler geliyor? İşte Şok market 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
KELLOGG’S COCO POPS TOPLARI
Fiyat: 79 TL
SLEEPY ISLAK HAVLU 4X70 ADET
Fiyat: 79 TL
SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 16’LI
Fiyat: 140 TL
ÜLKER CANPARE FINDIKLI/ÇİKOLATA KREMALI 3’LÜ PAKET
Fiyat: 39 TL
PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR BEYAZ VE RENKLİLER 38 YIKAMA
Fiyat: 165 TL
BOYA SÖKÜCÜ SPREY 200 ML
Fiyat: 50 TL
ŞERİTMETRE 19 MM X 5 M
Fiyat: 89,95 TL
DERZ TAMİR DOLGUSU BEYAZ 220 G
Fiyat: 59,95 TL
AVUÇ TAŞLAMA
Fiyat: 799 TL
LEHİM HAVYA SETİ
Fiyat: 249 TL
KAPI ALTI İZOLASYON BANDI 1 M
Fiyat: 75 TL