ŞOK 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Şarjlı Masaj Tabancası geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Şarjlı Masaj Tabancası geliyor

KİWİ DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

KİWİ DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Fiyat: 299 TL

APRİLLA ŞARJLI MASAJ TABANCASI

Fiyat: 399 TL

SLAZENGER KADIN YÜKSEK BEL İSPANYOL PAÇA TAYT

SLAZENGER KADIN YÜKSEK BEL İSPANYOL PAÇA TAYT

Fiyat: 299 TL

SLAZENGER ERKEK DİK YAKA TAM DERMUARLI SWEATSHİRT MODAL KUMAŞ

Fiyat: 379 TL

STEEL SPREY BOYA ALTIN/GÜMÜŞ

STEEL SPREY BOYA ALTIN/GÜMÜŞ 

Fiyat: 75 TL

STEEL SPREY VERNİK

Fiyat: 39,95 TL

SÜMBÜL BALKON SAKSI 4,2 L 30 CM

SÜMBÜL BALKON SAKSI 4,2 L 30 CM

Fiyat: 59,95 TL

SÜMBÜL SAKSI NO:1

Fiyat: 14,95 TL

