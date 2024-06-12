ŞOK 15 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 15 Haziran aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 15 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 15 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 15 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Oto Sürgülü Kol Dayama 499 TL,
Expert Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,
Oto Minderi 169 TL,
4'lü Metal Sibop Kapağı 29,95 TL,
Bagaj Ahtapotu 49,95 TL,
Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL,
Ön Cam Metalize Güneşlik 44,95 TL,
4 Parça Oto Halı Paspas 349 TL,
Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL,
450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,
Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL,
Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL,
300 gram Pasta Cila 39,95 TL,
300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,
Bel Desteği 59,95 TL
Araç İçi Yatak 799 TL