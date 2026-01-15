ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 17-20 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 17-20 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...
SKYTECH 50ST4105 4K UHD 50” 126 CM ANDROİD SMART LED TV
Fiyat: 12,999 TL
SKYTECH 55ST4105 4K UHD 55” 139 CM ANDROİD SMART LED TV
Fiyat: 15,499 TL
LOONEY TUNES LİSANSLI MEŞRUBAT BARDAĞI 290 CC
Fiyat: 59,95 TL
HARRY POTTER LİSANSLI CAM KAPAKLU BAŞUCU SÜRAHİSİ 700 CC
Fiyat: 149 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:
KAHVE DÜNYASI TAMBOL BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA 77 G
Fiyat: 45 TL
PALMOLIVE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML
Fiyat: 125 TL
TCHİBO GOLD SELECTİON ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE KAVANOZ 100 G
Fiyat: 179 TL
PEROS SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 960 ML
Fiyat: 60 TL
KOSKA HELVA SADE/KAKAOLU 350 G
Fiyat: 79 TL