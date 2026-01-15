  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor!

ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 17-20 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 17-20 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor! - Sayfa 1

SKYTECH 50ST4105 4K UHD 50” 126 CM ANDROİD SMART LED TV

Fiyat: 12,999 TL

SKYTECH 55ST4105 4K UHD 55” 139 CM ANDROİD SMART LED TV

Fiyat: 15,499 TL

1 | 14
ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor! - Sayfa 2

LOONEY TUNES LİSANSLI MEŞRUBAT BARDAĞI 290 CC

Fiyat: 59,95 TL

HARRY POTTER LİSANSLI CAM KAPAKLU BAŞUCU SÜRAHİSİ 700 CC

Fiyat: 149 TL

2 | 14
ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:

KAHVE DÜNYASI TAMBOL BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA 77 G

Fiyat: 45 TL

PALMOLIVE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 125 TL

TCHİBO GOLD SELECTİON ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE KAVANOZ 100 G

Fiyat: 179 TL

PEROS SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 960 ML

Fiyat: 60 TL

KOSKA HELVA SADE/KAKAOLU 350 G

Fiyat: 79 TL

3 | 14
ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Android Smart Led TV geliyor! - Sayfa 4

20 OCAK’A KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER:

NIVEA YOĞUN BESLEYİCİ VÜCUT SÜTÜ 250 ML

Fiyat: 125 TL

DERMOKİL 1000 ML ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 89,90 TL

4 | 14