  4. ŞOK 17-20 Ocak Cumartesi Fırsatları aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Dijital Yazı Tahtası geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 17-20 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 17-20 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...

ÇOK FONKSİYONLU MASA LAMBASI

Fiyat: 799 TL

DİJİTAL YAZI TAHTASI

Fiyat: 90 TL

BARBIE MODA İKONU KEN

Fiyat: 399 TL

DISNEY PRINCIESS MODA İKONU BEBEKLER

Fiyat: 449 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

KAHVE DÜNYASI TAMBOL BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA 77 G

Fiyat: 45 TL

PALMOLIVE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 125 TL

TCHİBO GOLD SELECTİON ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE KAVANOZ 100 G

Fiyat: 179 TL

PEROS SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 960 ML

Fiyat: 60 TL

KOSKA HELVA SADE/KAKAOLU 350 G

Fiyat: 79 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

ANTİBAKTERİYEL BUHAR BASINÇLI MOP BEYAZ

Fiyat: 3,150 TL

SU DALGASI SAÇ MAŞASI

Fiyat: 749 TL

