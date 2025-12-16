ŞOK 17 Aralık-01 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Dinarsu Çift Kişilik Yorgan geliyor!

  1. Ekonomim
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 17 Aralık 2025-01 Ocak 2026 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 17 Aralık 2025-01 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu...

DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK YORGAN ÇİFT TARAFLI

Fiyat: 1,399 TL

DİNARSU DESENLİ TV BATTANİYESİ

Fiyat: 349 TL

KOKİNA ÇİÇEĞİ 50 CM

Fiyat: 75 TL

KURŞUN ASKER 25 CM

Fiyat: 249 TL

TOMBALA

Fiyat: 29,95 TL

AHŞAP SATRANÇ TAKIMI

Fiyat: 229 TL

CİPSO PATATES CİPSİ ÇEŞİTLERİ 160 G

Fiyat: 47,90 TL

CAPPY LİMONATA 1 L

Fiyat: 34,90 TL

