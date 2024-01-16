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ŞOK market 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market hafta ortası indiriminin hazırlıklarına başladı. Türkiye'nin dev market zincirlerinden biri olan ŞOK market 17 Ocak 2024 Çarşamba günü birbirinden uygun aktüel ürünler ile sizlerle buluşuyor. Yeni yılda indirimlere devam eden ŞOK market çarşamba ürünleri fiyatları ne kadar? İşte, 17 Ocak 2024 ŞOK market aktüel ürünleri…

ŞOK market 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

Çift Kişilik Kışlık Flanel Nevresim Seti 550 TL

Çift Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 299 TL

Tek Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 249 TL

2'li Ranforce Yastık Kılıfı 79,95 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL

80x50 cm Dijital Baskılı Mutfak Halısı 219 TL

Penti Termal Külotlu Çorap 119 TL

Katlanır Puf 379 TL

Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99,95 TL

Ahşap Masaüstü Ayna 99 TL

2 Katlı Metal Raf 129 TL

Meşe Palamutu Saksı / Mumluk 49,90 TL

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ŞOK market 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2
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ŞOK market 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 3

Luva Vitrin Atlantik Çam 2799 TL

Makyaj Masası 1299 TL

Walk Askılık 599 TL

Sallanır Sandalye Krem 1599 TL

Barol Beyaz Portmanto 2499 TL

Kalpli Puf Krem 549 TL

Luva Konsol Atlantik Çam 1699 TL

Puflu Ayakkabılık 1249 TL

3 Katlı Modern Ayakkabılık 1299 TL

Doly Mini Dolap 1499 TL

Masa Sandalye Takımı 3199 TL 

Luva TV Ünitesi Atlantik Çam 1799 TL

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ŞOK market 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 4
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