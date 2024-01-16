ŞOK market 17 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK market hafta ortası indiriminin hazırlıklarına başladı. Türkiye'nin dev market zincirlerinden biri olan ŞOK market 17 Ocak 2024 Çarşamba günü birbirinden uygun aktüel ürünler ile sizlerle buluşuyor. Yeni yılda indirimlere devam eden ŞOK market çarşamba ürünleri fiyatları ne kadar? İşte, 17 Ocak 2024 ŞOK market aktüel ürünleri…
Çift Kişilik Kışlık Flanel Nevresim Seti 550 TL
Çift Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 299 TL
Tek Kişilik Scotch Pamuklu Battaniye 249 TL
2'li Ranforce Yastık Kılıfı 79,95 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL
80x50 cm Dijital Baskılı Mutfak Halısı 219 TL
Penti Termal Külotlu Çorap 119 TL
Katlanır Puf 379 TL
Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı 99,95 TL
Ahşap Masaüstü Ayna 99 TL
2 Katlı Metal Raf 129 TL
Meşe Palamutu Saksı / Mumluk 49,90 TL
Luva Vitrin Atlantik Çam 2799 TL
Makyaj Masası 1299 TL
Walk Askılık 599 TL
Sallanır Sandalye Krem 1599 TL
Barol Beyaz Portmanto 2499 TL
Kalpli Puf Krem 549 TL
Luva Konsol Atlantik Çam 1699 TL
Puflu Ayakkabılık 1249 TL
3 Katlı Modern Ayakkabılık 1299 TL
Doly Mini Dolap 1499 TL
Masa Sandalye Takımı 3199 TL
Luva TV Ünitesi Atlantik Çam 1799 TL