  4. ŞOK 18-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete Oyuncak geliyor?

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 18-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 18-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ROZA AĞLAYAN BEBEK

Fiyat: 399 TL

GOKIDY UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI

Fiyat: 249 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

LIPTON YELLOW LABEL BARDAK POŞET ÇAY 100’LÜ

Fiyat: 149 TL

ÜLKER ALBENİ KARAMELLİ TABLET ÇİKOLATA 86 G

Fiyat: 45 TL

BİNGO ÇAMAŞIR SUYU OKSİJENLİ 1852 ML

Fiyat: 85 TL

PALMOLIVE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 79 TL

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 99 TL

PAŞABAHÇE BOROSİLİKAT KUPA

Fiyat: 69,95 TL

PAŞABAHÇE 2’Lİ ÇİFT CİDARLI BARDAK

Fiyat: 139 TL

