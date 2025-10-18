ŞOK 18-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete Oyuncak geliyor?
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 18-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 18-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
LIPTON YELLOW LABEL BARDAK POŞET ÇAY 100’LÜ
Fiyat: 149 TL
ÜLKER ALBENİ KARAMELLİ TABLET ÇİKOLATA 86 G
Fiyat: 45 TL
BİNGO ÇAMAŞIR SUYU OKSİJENLİ 1852 ML
Fiyat: 85 TL
PALMOLIVE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML
Fiyat: 79 TL
DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 99 TL
2 | 3