ŞOK 2 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK 2 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market mart indirimlerine başladı. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, boya malzemelerine, epilasyon cihazından, matkaba, çalışma koltuğundan, temizlik malzemelerine onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var?
Braun Silk-Epil 5 5620 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL
Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Meridyen Siyah Duş Başlığı Seti 149 TL
3+1 Luiza Merdiven 499 TL
Kadın Pijama Takımı 299 TL,
Kadın Yumuşak Dokulu Sabahlık 350 TL
2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL
10 kg Quartz İç Cephe Boyası 299 TL
17,5 kg Quartz Tavan Boyası 349 TL
Polisan Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL,
280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL
Iç Cephe Rulosu 99,95 TL.
Kalorifer Rulosu 39,95 TL.
X7 Eldiven 29,95 TL
Tamir Bandı 24,95 TL.
280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL
Elektrik Bandı 12,95 TL,
Fırça No:2,5 39,95 TL.
Fırça No:2 34,95 TL
Fırça No:3 44,95 TL
Şerit Metre 199 TL
Çelik Pense 179 TL
Maskeleme Bandı 29,95 TL
Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL
Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL
Cüzdan 79,95 TL
21i Kadın Desenli Slip 54,95 TL
Kadın Omuz Çantası 145 TL
Kadın Sırt Çantası 179 TL
Zincir Askılı Telefonluk 129 TL
211 Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL
Hoover 9 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Hoover 10 kilo Çamaşır Makinesi 12.399 TL
Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 9 kg 14.499 TL
Philips Smoothie Blender 1.599 TL
Hoover 14 kg Çamaşır Makinesi 17.699 TL
Hoover 11 kg /9 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 18.499 TL
Altus 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 9.699 TL
Altus 6 kg Çamaşır Makinesi 8.499 TL
Altus Çamaşır Makinesi 12.499 TL
Dolce Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL
2 Parça Bıçak Seti 2.299 TL
Duraslide Yapışmaz Granit Tava 1.499 TL
Sina Çalışma Koltuğu 2.795 TL
Chantra Yönetici Koltuğu 2.995 TL
Winney Çalışma Koltuğu 1.299 TL
Çizgili Sekreter Çalışma Koltuğu 1.399 TL
Maya Çocuk Çalışma Koltuğu 745 TL
Tabure Plastik 749 TL
Denna Fileli Çalışma Koltuğu 2.445 TL
JCB Bez Çantalı Çift Akülü Matkap 3.490 TL
JCB Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Bantalı 5.690 TL
JCB Akülü Raspalama 5.290 TL
JCB Avuç Taşlama 600W 1.790 TL
JCB Akülü Eksantrik Zımpara 4.590 TL
JCB Lazerli Yatay/Dikey Hizalama Yeşil 3.290 TL
JCB Lazerli Mesafe Ölçer 2.990 TL
JCB Plastik Tabanlı Bez Çanta 799 TL
JCB Dekupaj JS800 2.990 TL