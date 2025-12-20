  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!

ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 20-23 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 20-23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 1

LİSANSLI ÇOCUK ÇORAP

Fiyat: 29,95 TL

LİSANSLI KIRLENT

Fiyat: 119 TL

1 | 3
ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 2

LİSANSLI TOP

Fiyat: 75 TL

KUAFÖR OYUN HAMURU SETİ

Fiyat: 199 TL

2 | 3
ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

SCHWEPPES MANDALİNA 4X1 L

Fiyat: 180 TL

BİNGO SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 99 TL

NESQUIK MISIR GEVREĞİ 1000 G

Fiyat: 130 TL

SIGNAL WHITE NOW GOLD DİŞ MACUNU 75 ML+SIGNAL PERFORMANS DİŞ FIRÇASI 2+1

Fiyat: 99 TL

BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML

Fiyat: 75 TL

 

3 | 3
A101'e Forklift geliyor! A101 25 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101'e Forklift geliyor! A101 25 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!
En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede
En çok 5 yıldızlı otele sahip 10 şehir açıklandı; Antalya yok ama Türkiye'den bir il zirvede
BİM market 23 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 23 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 20-26 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 20-26 Aralık 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?