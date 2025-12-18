ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 20-23 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 20-23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
SCHWEPPES MANDALİNA 4X1 L
Fiyat: 180 TL
BİNGO SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L
Fiyat: 99 TL
NESQUIK MISIR GEVREĞİ 1000 G
Fiyat: 130 TL
SIGNAL WHITE NOW GOLD DİŞ MACUNU 75 ML+SIGNAL PERFORMANS DİŞ FIRÇASI 2+1
Fiyat: 99 TL
BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML
Fiyat: 75 TL
