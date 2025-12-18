  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor!

ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 20-23 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 20-23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor! - Sayfa 1

KIZ/ERKEK ÇOCUK PANDUF

Fiyat: 139 TL

ÇOCUK EV BOTU

Fiyat: 189 TL

1 | 3
ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor! - Sayfa 2

DISNEY PRINCESS MODA İKONU BEBEKLER 28 CM

Fiyat: 449 TL

LİSANSLI YAZI TAHTASI

Fiyat: 69,95 TL

2 | 3
ŞOK 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

SCHWEPPES MANDALİNA 4X1 L

Fiyat: 180 TL

BİNGO SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 99 TL

NESQUIK MISIR GEVREĞİ 1000 G

Fiyat: 130 TL

SIGNAL WHITE NOW GOLD DİŞ MACUNU 75 ML+SIGNAL PERFORMANS DİŞ FIRÇASI 2+1

Fiyat: 99 TL

BİNGO KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML

Fiyat: 75 TL

3 | 3
BİM 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Overlok Makinesi geliyor!
BİM 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Overlok Makinesi geliyor!
Dünyanın en iyi 10 turizm şehri açıklandı; Türiye'nin turizm cenneti de listeye girdi
Dünyanın en iyi 10 turizm şehri açıklandı; Türiye'nin turizm cenneti de listeye girdi
18 ülkenin en iyi olduğu alanlar açıklandı! Türkiye bu alanda liderliği kimseye bırakmadı
18 ülkenin en iyi olduğu alanlar açıklandı! Türkiye bu alanda liderliği kimseye bırakmadı
BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Üçlü Yataklı Koltuk geliyor!
BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Üçlü Yataklı Koltuk geliyor!