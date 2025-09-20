  1. Ekonomim
  4. ŞOK 20-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Darbeli Matkap geliyor!

ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 20-23 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 20-23 Eylül 2025 indirimleri...

DARBELİ MATKAP

Fiyat: 749 TL

3 BASAMAKLI MERDİVEN

Fiyat: 799 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇAM/OKYANUS 100'LÜ

Fiyat: 60 TL

BİNGO SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 99 TL

ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G

Fiyat: 110 TL

BEBELAC ÇOCUK DEVAM SÜTÜ ÇEŞİTLERİ 400 G

Fiyat: 210 TL

FİDE TON BALIĞI EKO 3+1 HESAPLI PAKET

Fiyat: 100 TL

LİLY ÇALIŞMA ÜNİTESİ

 

Fiyat: 1,199 TL

 SİMA ÇOK AMAÇLI KİLER DOLABI

 Fiyat: 5,999 TL

TUANA MEMBRAN 3 KAPAKLI DOLAP

 

Fiyat: 10,999 TL

 TUANA MEMBRAN ŞİFONYER

 Fiyat: 5,999 TL

