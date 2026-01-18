  1. Ekonomim
  4. Şok 20 Ocak tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı? Şok'a Yürüyüş Bandı geldi!

Şok 20 Ocak tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı? Şok'a Yürüyüş Bandı geldi!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 20 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geldi? İşte ŞOK market 20 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...

BANVİT PİLİÇ KOKTEYL SOSİS 1000 G

Fiyat: 109 TL

SUPERFRESH ÜÇGEN MANTI 400 G

Fiyat: 169,90 TL

SLEEPY ANTİBAKTERİYEL HASTA BEZİ LARGE 8’Lİ


Fiyat: 169 TL

LİSANSLI 2'Lİ SOKET ÇORAP 6-7 YAŞ

Fiyat: 75 TL

3'LÜ HAVLU BEBEK ÇORABI

Fiyat: 100 TL

SÜRTMELİ DİNAZOR MODELLİ ARAÇLAR

Fiyat: 100 TL

SESLİ IŞIKLI MİKROFON 

Fiyat: 149 TL

