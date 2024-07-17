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ŞOK 20 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 20 Temmuz cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 20 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 20 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 20 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 20 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 1

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Petrix Cam Küre Dekoratif Solar Işık 219 TL

Petrix Tiffany Cam Küre Solar Işık 249 TL

Grande 26 Jant Bisiklet 3.290 TL

Oto Yarım Branda 249 TL

Ön Cam Metalize Güneşlik 49,95 TL

2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL

Motosiklet Örtü Brandası 249 TL

Motosiklet Sele Brandası 69,95 TL

Kompresör 499 TL

500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL

Bel Desteği 69,95 TL

Araç Çakmak Şarjı 79,95 TL

2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL

Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

Magnet Kablosuz Araç Şarj Cihazı 499 TL

Vantuzlu Telefon Tutucu 99,95 TL

Motosiklet Telefon Tutucu 149 TL

Kokusuz Küllük 19,95 TL

Dikiz Ayna Telefon tutucu 79,95 TL

Oto Bardak Tutucu 29,95 TL

ABS Büyük Boy Valiz 849 TL

ABS Orta Boy Valiz 749 TL

ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

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ŞOK 20 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 2
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ŞOK 20 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 3
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