  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Kişisel Smoothie Blender geliyor

ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Kişisel Smoothie Blender geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 15-21 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-21 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Kişisel Smoothie Blender geliyor - Sayfa 1

KİWİ DİJİTAL AKILLI BANYO BASKÜLÜ

Fiyat: 299 TL

KİWİ KİŞİSEL SMOOTHIE BLENDER 500 ML ŞİŞE

Fiyat: 899 TL

1 | 9
ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Kişisel Smoothie Blender geliyor - Sayfa 2

2’Lİ KADIN ÇİZGİLİ ÇORAP

Fiyat: 50 TL

2’Lİ KADIN FIRFIRLI SOKET ÇORAP

Fiyat: 50TL

2 | 9
ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Kişisel Smoothie Blender geliyor - Sayfa 3

VE-GE PAKETLEME BANDI

Fiyat: 37,50 TL

PATTEX JAPON YAPIŞTIRICI 3 G

Fiyat: 39,95 TL

3 | 9
ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Kişisel Smoothie Blender geliyor - Sayfa 4

SAHRA SAKSI NO:4

Fiyat: 19,95 TL

SAHRA SAKSI NO:5

Fiyat: 39,95 TL

4 | 9