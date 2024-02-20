ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK markette beyaz eşyadan, bebek bezine, ana kucağından, kitaplığa, zeytinden, deterjana onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 21 Şubat 2024 ŞOK market çarşamba indirimleri...
Fenoti 42" Full HD Android Akıllı Led Tv 5.999 TL
Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL
Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL
500 ml Çelik Termos 199 TL
Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL
12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL
13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL
3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL
350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL
Cam Pipetli Bardak 89,95 TL
230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL
Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL
Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL
4'lü Kahve Takımı 169 TL
Lina Çerezlik 10,95 TL
Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL
Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL
Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL
2'li Evoks Makarna Seti 52,95 TL
Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL
Kaktüs 7,50 TL
3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL
3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı 99 TL
Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 99 TL
Çamlıca gazoz 24 TL Redbull 52 TL
Nescafe Latte 16'lı Bardak Hediyeli 89,90 TL
Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 18,25 TL
Piyale Un 2 kg 32 TL
Ülker Cocostar Atıştırmalık 24,75 TL
Bombastik Fındıklı Bar Beşli 32,50 TL
Ülkerİkram Fındıklı/ Çikolatalı Bisküvi 3'lü 27,90 TL
Ahşap çatılı Saray beşik 1099 TL
Ahşap MDF Tekerlekli Bebek Beşiği 1699 TL
Ahşap MDF Tekerlekli Bebek Beşiği 1099 TL
Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı Kahve 969 TL
Ahşap Lambader 349 TL
Ahşap MDF Duvar Kitaplığı 589 TL
Ahşap Fotoğraf Makinesi 139 TL
Ahşap MDF Askılık 289 TL
Bulut Stickerlı Ahşap MDF askı 139 TL
Ahşap MDF Oyuncak Sepeti 429 TL
Ahşap MDF Duvar Rafı 359 TL
Çocuk İkili Sandalye Masa Takımı MDF 859 TL
Ahşap MDF Sandalye 439 TL
Ahşap MDF Çatılı Raf 1099 TL
Ahşap MDF Bebek Beşiği Aktifite Oyuncağı 359 TL
Ahşap MDF Market Arabası 429 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL
Bebek Yorganı 145 TL
2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL
4'lü Ağız Silme Bezi 44,95 TL
Bebek Yastığı 49,95 TL
Bebek Nakışlı Kundak Banyo Havlusu 129 TL
Katlanır Maşrapa 34,95 TL, Katlanır Çocuk Küveti 319 TL
Araba Lazımlık 149 TL
Kanz Mama Sandalyesi 399 TL
Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL
Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL
Smart Bul Tak Araba 119 TL
Gokidy Bultak Kaplumbağa 79,95 TL
Halkalı Araba 69,95 TL
Duygusal Oyuncak Tırtıl 59,95 TL
Kurbağa Kule 99,95 TL
ERPA 3'lü Banyo Arkadaşları 59,95 TL
Bebiş Bebek 119 TL
Kırılmaz Arabalar 59,95 TL
Sevimli Hayvanlı Aktivite Küpler 149 TL
Komik Karakterler 3'lü 59,95 TL
Sevimli Hayvanlı Aktivite Halısı 149 TL
Sevimli Hayvanlar Ailesi 129 TL