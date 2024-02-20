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  4. ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?

ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?

ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK markette beyaz eşyadan, bebek bezine, ana kucağından, kitaplığa, zeytinden, deterjana onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 21 Şubat 2024 ŞOK market çarşamba indirimleri...

ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

Fenoti 42" Full HD Android Akıllı Led Tv 5.999 TL

Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL

Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL

500 ml Çelik Termos 199 TL

Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL

12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL

13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL

3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL

350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL

Cam Pipetli Bardak 89,95 TL

230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL

Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL

Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL

4'lü Kahve Takımı 169 TL

Lina Çerezlik 10,95 TL

Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL

Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL

Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL

2'li Evoks Makarna Seti 52,95 TL

Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL

Kaktüs 7,50 TL

3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL

3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı 99 TL

Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 99 TL

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ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Çamlıca gazoz 24 TL Redbull 52 TL

Nescafe Latte 16'lı Bardak Hediyeli 89,90 TL

Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 18,25 TL

Piyale Un 2 kg 32 TL

Ülker Cocostar Atıştırmalık 24,75 TL

Bombastik Fındıklı Bar Beşli 32,50 TL

Ülkerİkram Fındıklı/ Çikolatalı Bisküvi 3'lü 27,90 TL

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ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Ahşap çatılı Saray beşik 1099 TL

Ahşap MDF Tekerlekli Bebek Beşiği 1699 TL

Ahşap MDF Tekerlekli Bebek Beşiği 1099 TL

Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı Kahve 969 TL

Ahşap Lambader 349 TL

Ahşap MDF Duvar Kitaplığı 589 TL

Ahşap Fotoğraf Makinesi 139 TL

Ahşap MDF Askılık 289 TL

Bulut Stickerlı Ahşap MDF askı 139 TL

Ahşap MDF Oyuncak Sepeti 429 TL

Ahşap MDF Duvar Rafı 359 TL

Çocuk İkili Sandalye Masa Takımı MDF 859 TL

Ahşap MDF Sandalye 439 TL

Ahşap MDF Çatılı Raf 1099 TL

Ahşap MDF Bebek Beşiği Aktifite Oyuncağı 359 TL

Ahşap MDF Market Arabası 429 TL

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ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Bebek Nevresim Seti 199 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL

Bebek Yorganı 145 TL

2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL

4'lü Ağız Silme Bezi 44,95 TL

Bebek Yastığı 49,95 TL

Bebek Nakışlı Kundak Banyo Havlusu 129 TL

Katlanır Maşrapa 34,95 TL, Katlanır Çocuk Küveti 319 TL

Araba Lazımlık 149 TL

Kanz Mama Sandalyesi 399 TL

Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL

Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL

Smart Bul Tak Araba 119 TL

Gokidy Bultak Kaplumbağa 79,95 TL

Halkalı Araba 69,95 TL

Duygusal Oyuncak Tırtıl 59,95 TL

Kurbağa Kule 99,95 TL

ERPA 3'lü Banyo Arkadaşları 59,95 TL

Bebiş Bebek 119 TL

Kırılmaz Arabalar 59,95 TL

Sevimli Hayvanlı Aktivite Küpler 149 TL

Komik Karakterler 3'lü 59,95 TL

Sevimli Hayvanlı Aktivite Halısı 149 TL

Sevimli Hayvanlar Ailesi 129 TL

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