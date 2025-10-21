ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Arzum Dikey Süpürge geliyor
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ARZUM LUNGO 2'Sİ 1 ARADA DİKEY SÜPÜRGE
Fiyat: 1,599 TL
KİWİ DİJİTAL MUTFAK TERAZİSİ
Fiyat: 219 TL
KÜTAHYA PORSELEN EKOSE RÖLYEFLİ YEMEK TAKIMI 18 PARÇA 6 KİŞİLİK
Fiyat: 1,699 TL
RAKLE BAMBU KAPAKLI KAVANOZ 970 CC
Fiyat: 119 TL
