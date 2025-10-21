  1. Ekonomim
ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Arzum Dikey Süpürge geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ARZUM LUNGO 2'Sİ 1 ARADA DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 1,599 TL

KİWİ DİJİTAL MUTFAK TERAZİSİ

Fiyat: 219 TL

KÜTAHYA PORSELEN EKOSE RÖLYEFLİ YEMEK TAKIMI 18 PARÇA 6 KİŞİLİK

Fiyat: 1,699 TL

RAKLE BAMBU KAPAKLI KAVANOZ 970 CC

Fiyat: 119 TL

ÇİFT KİŞİLİK FLANEL (PAZEN) NEVRESİM SETİ

Fiyat: 799 TL

ERKEK ODUNCU GÖMLEK

Fiyat: 329 TL

DİNARSU WELLSOFT TV BATTANİYESİ

Fiyat: 249 TL

DİNARSU WELLSOFT TV BATTANİYESİ KALP DESENLİ

Fiyat: 279 TL

