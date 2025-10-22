  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor

ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor - Sayfa 1

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE

Fiyat: 5,799 TL

ASONIC MİNİ SU POMPASI

Fiyat: 149 TL

1 | 9
ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor - Sayfa 2

BARDAK MUM 180 G

Fiyat: 119 TL

RAKLE BAMBU KAPAKLI KAVANOZ 630 CC

Fiyat: 109 TL

2 | 9
ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor - Sayfa 3

2’Lİ KADIN RİBANALI SOKET ÇORAP

Fiyat: 59,95 TL

YUMOŞ İPLİK RİBANALI SOKET ÇORAP

Fiyat: 29,95 TL

3 | 9
ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Philips Toz Torbasız Süpürge geliyor - Sayfa 4

ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE

Fiyat: 289 TL

TEK KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE

Fiyat: 269 TL

4 | 9