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ŞOK 22 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 22 Haziran aktüel ürünler

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 22 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 22 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 22 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 22 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 22 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 1

Sinbo SF-6786 Vantilatör 1.499 TL

Sinbo SF-6785 Vantilatör 799 TL

Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL

Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL

Jakarlı El Havlusu 34,95 TL

Kadın İp Askılı Dantel Detaylı Şortlu Takım 249 TL

Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL

Klimalı Yastık 179 TL

Kadın Simli  Metalik Tek Bant Terlik 79,95 TL

Kadın Antrasit Terlik 99,95 TL

Solar Balon Lamba 239 TL

Solar Mantar Lamba 269 TL

Petrix Solar Değiştirilebilir Rgb Led Lamba 299 TL

Rookie İki Tekerlekli Katlanır Büyük Boy Scooter 999 TL

Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 379 TL

Barbie Kariyer Bebekleri 239 TL

Arabalar 59,95 TL

Kostümlü Bebek 99,95 TL

DC Mini Karakterler 49,95 TL

GoKidy Oyun Hamuru Masa Seti 59,95 TL

Metal Kamyonlar 79,95 TL

Asa Köpük 24,95 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

Bingo Sıvı Deterjan Renkliler&Beyazlar 2600 ml 125 TL 

Le Petit Marseillais Duş Jeli 650 ml 70 TL

Pepsi Kola / Pepsi Max / Yedigün Portakal 4x1 Litre 79 TL 

Deren Earl Grey Demlik Poşet 48'li 27 TL 

Molped Pure&Soft Hijyenik Ped 64 TL 

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ŞOK 22 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 22 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 2
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ŞOK 22 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 22 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 3
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