ŞOK 22 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 22 Haziran aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 22 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 22 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 22 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Sinbo SF-6786 Vantilatör 1.499 TL
Sinbo SF-6785 Vantilatör 799 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL
Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL
Jakarlı El Havlusu 34,95 TL
Kadın İp Askılı Dantel Detaylı Şortlu Takım 249 TL
Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL
Klimalı Yastık 179 TL
Kadın Simli Metalik Tek Bant Terlik 79,95 TL
Kadın Antrasit Terlik 99,95 TL
Solar Balon Lamba 239 TL
Solar Mantar Lamba 269 TL
Petrix Solar Değiştirilebilir Rgb Led Lamba 299 TL
Rookie İki Tekerlekli Katlanır Büyük Boy Scooter 999 TL
Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 379 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 239 TL
Arabalar 59,95 TL
Kostümlü Bebek 99,95 TL
DC Mini Karakterler 49,95 TL
GoKidy Oyun Hamuru Masa Seti 59,95 TL
Metal Kamyonlar 79,95 TL
Asa Köpük 24,95 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
Bingo Sıvı Deterjan Renkliler&Beyazlar 2600 ml 125 TL
Le Petit Marseillais Duş Jeli 650 ml 70 TL
Pepsi Kola / Pepsi Max / Yedigün Portakal 4x1 Litre 79 TL
Deren Earl Grey Demlik Poşet 48'li 27 TL
Molped Pure&Soft Hijyenik Ped 64 TL