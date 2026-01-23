ŞOK 24-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete Oto Bakım Ürünleri geliyor
ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24-27 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 24-27 Ocak 2026 indirimleri…
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:
SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ HAVLU 3 KATLI 8’Lİ
Fiyat: 105 TL
COLGATE OPTİK WHITE ÇAY KAHVE TÜTÜN DİŞ MACUNU 2X50 ML
Fiyat: 130 TL
COLGATE TOTAL DİŞ FIRÇASI 1+1
Fiyat: 90 TL
ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ PAKET
Fiyat: 59 TL
