  4. ŞOK 24-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete Oto Bakım Ürünleri geliyor

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24-27 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 24-27 Ocak 2026 indirimleri…

LİSANSLI ÇOCUK PİJAMA TAKIMI

Fiyat: 349 TL

KARAVANLI METAL ÇEK BIRAK ARABA

Fiyat: 199 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:

SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ HAVLU 3 KATLI 8’Lİ

Fiyat: 105 TL

COLGATE OPTİK WHITE ÇAY KAHVE TÜTÜN DİŞ MACUNU 2X50 ML

Fiyat: 130 TL

COLGATE TOTAL DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 90 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ PAKET

Fiyat: 59 TL

FAKİR OTO CAM SUYU 5 L

Fiyat: 89,95 TL

FAKİR RADYATÖR ANTİFRİZİ 3 L

Fiyat: 139,90 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

COLUMBIA ASCENDER SOFTSHELL ERKEK MONT SİYAH

Fiyat: 3,999 TL

COLUMBIA KRUSER RIDGE III KADIN MONT SİYAH

Fiyat: 3,999 TL

