ŞOK 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SEYİDOĞLU PEKMEZ 420 G+TAHİN 320 G
Fiyat: 135 TL
ÜLKER HANIMELLER FINDIKLI/ÇOKODAMLA 3’LÜ 246 G
Fiyat: 35 TL
CIF ULTRA ANINDA KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY 750 ML
Fiyat: 49 TL
CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML
Fiyat: 69 TL
ORKID PLATINIUM ÖZEL SERİ 24’LÜ
Fiyat: 139 TL
DİJİSTU 75DS9800 4K ULTRA HD 75" 190 EKRAN UYDU ALICILI ANDROID SMART LED TV
Fiyat: 28,999 TL
SEG 55SBU740 4K ULTRA HD 55" 140 EKRAN UYDU ALICILI SMART LED TV
Fiyat: 12,499 TL
