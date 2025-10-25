  1. Ekonomim
  4. ŞOK 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uydu Alıcılı Smart LED TV geliyor

ŞOK 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uydu Alıcılı Smart LED TV geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

GOKIDY SÜRTMELİ CHOPPER MOTOSİKLET

Fiyat: 100 TL

METAL ÇEK BIRAK PICK UP ARAÇLAR 4X4

Fiyat: 129 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SEYİDOĞLU PEKMEZ 420 G+TAHİN 320 G

Fiyat: 135 TL

ÜLKER HANIMELLER FINDIKLI/ÇOKODAMLA 3’LÜ 246 G

Fiyat: 35 TL

CIF ULTRA ANINDA KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY 750 ML

Fiyat: 49 TL

CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML

Fiyat: 69 TL

ORKID PLATINIUM ÖZEL SERİ 24’LÜ

Fiyat: 139 TL

OYUNCAK TİTREŞİMLİ ÜTÜ

Fiyat: 179 TL

OYUNCAK TOST MAKİNESİ

Fiyat: 199 TL

TOSHIBA 32LV3563DT FULL HD 32” 82 EKRAN UYDU ALICILI SMART LED TV

Fiyat: 8,799 TL

ALTUS AL43 FHD 6523 FULL HD 43” 109 EKRAN UYDU ALICILI ANDROID SMART LED TV

Fiyat: 10,999 TL

