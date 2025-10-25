ŞOK 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Uydu Alıcılı Smart LED TV geliyor
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 25-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...
GOKIDY SÜRTMELİ CHOPPER MOTOSİKLET
Fiyat: 100 TL
METAL ÇEK BIRAK PICK UP ARAÇLAR 4X4
Fiyat: 129 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SEYİDOĞLU PEKMEZ 420 G+TAHİN 320 G
Fiyat: 135 TL
ÜLKER HANIMELLER FINDIKLI/ÇOKODAMLA 3’LÜ 246 G
Fiyat: 35 TL
CIF ULTRA ANINDA KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY 750 ML
Fiyat: 49 TL
CIF YÜZEY TEMİZLEYİCİ BEYAZ SABUN/SAKURA 1500 ML
Fiyat: 69 TL
ORKID PLATINIUM ÖZEL SERİ 24’LÜ
Fiyat: 139 TL
TOSHIBA 32LV3563DT FULL HD 32” 82 EKRAN UYDU ALICILI SMART LED TV
Fiyat: 8,799 TL
ALTUS AL43 FHD 6523 FULL HD 43” 109 EKRAN UYDU ALICILI ANDROID SMART LED TV
Fiyat: 10,999 TL