  4. ŞOK 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Paşabahçe Ürünleri geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 25 Kasım'a kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geldi? İşte ŞOK market 25 Kasım'a kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...

OYUNCAK SPOT MOTOSİKLET

Fiyat: 100 TL

KURMALI BALIK TUTMA OYUNU

Fiyat: 79,95 TL

1 | 7
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI

Fiyat: 249 TL

PAPIA BIOCARE /INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 99 TL

PERWOLL SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 109 TL

DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM 350 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER DANKEK RULO PASTA MUZLU/ÇİKOLATALI 235 G

Fiyat: 45 TL

2 | 7
PAŞABAHÇE SEMAVER ÇAY BARDAĞI 3'LÜ

Fiyat: 75 TL

PAŞABAHÇE POLAR SAKLAMA KABI

Fiyat: 75 TL

3 | 7
SAMSUNG 4K ULTRA HD 55" 140 EKRAN UYDU ALICILI SMART LED TV

Fiyat: 28,449 TL

KRONE ŞARJ EDİLEBİLİR 7 FARKLI MODLU BLUETOOTHLU AKILLI MÜZİKLİ BOKS EGZERSİZ ALETİ 5'Lİ

Fiyat: 1,699 TL

4 | 7