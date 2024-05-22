ŞOK 25 Mayıs 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 25 Mayıs market aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25 Mayıs cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 25 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 25 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 25 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL
Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL
Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL
Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL
Kadın Terlik 89,95 TL
Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL
Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 3'lü 34,95 TL
Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL
Minimizer Sütyen 159 TL
Kadın Ribanalı Slip 2'li 59,95 TL
Kadın Ribanalı Bato Slip 2'li 69,95 TL
GoKidy Küçük Uzay Yolu 299 TL
Top Atar 249 TL
Robot 249 TL
Küpstem Eğitici Küpler 249 TL
Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL
Bebek Manav Seti 249 TL
Bebek Kasiyer Seti 249 TL
Metal İş Makineleri 79,95 TL
Manken Bebek Oyun Seti 149 TL
Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL
Duracell Simply AA Kalem Pil 6'lı 99,95 TL
Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 6'lı 99,95 TL
Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V 3'lü 79,95 TL