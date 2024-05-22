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ŞOK 25 Mayıs 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 25 Mayıs market aktüel ürünler

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 25 Mayıs cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 25 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 25 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 25 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 25 Mayıs 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 25 Mayıs market aktüel ürünler - Sayfa 1

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL

Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL

Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL

Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL

Kadın Terlik 89,95 TL

Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL

Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 3'lü 34,95 TL

Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL

Minimizer Sütyen 159 TL

Kadın Ribanalı Slip 2'li 59,95 TL

Kadın Ribanalı Bato Slip 2'li 69,95 TL

GoKidy Küçük Uzay Yolu 299 TL

Top Atar 249 TL

Robot 249 TL

Küpstem Eğitici Küpler 249 TL

Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL

Bebek Manav Seti 249 TL

Bebek Kasiyer Seti 249 TL

Metal İş Makineleri 79,95 TL

Manken Bebek Oyun Seti 149 TL

Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL

Duracell Simply AA Kalem Pil 6'lı 99,95 TL

Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 6'lı 99,95 TL

Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V 3'lü 79,95 TL

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ŞOK 25 Mayıs 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 25 Mayıs market aktüel ürünler - Sayfa 2
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ŞOK 25 Mayıs 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 25 Mayıs market aktüel ürünler - Sayfa 3
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