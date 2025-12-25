  1. Ekonomim
  4. ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a 4X4 Uzaktan Kumandalı Araba geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 27-30 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

4X4 UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fiyat: 999 TL

UZAKTAN KUMANDALI DUVARA TIRMANAN ARABA

Fiyat: 499 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

ÜLKER HOBBY KAKAO KREMA

Fiyat: 110 TL

ÜLKER BİSKREM 5’Lİ

Fiyat: 79 TL

NIVEA DEODORANT ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 110 TL

FINISH QUANTUM ÖZEL SERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 45’Lİ

Fiyat: 189 TL

DOVE SIVI SABUN

Fiyat: 99 TL

KADIN ÇİZGİLİ TRİKO KAZAK

Fiyat: 449 TL

LEOPAR DESENLİ TRİKO KAZAK

Fiyat: 449 TL

30 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ;

MİS TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 500 G

Fiyat: 81,90 TL

MİS LOR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 42,90 TL

