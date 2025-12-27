  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Katlanabilir Masa geliyor!

ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Katlanabilir Masa geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 27-30 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Katlanabilir Masa geliyor! - Sayfa 1

LİSANSLI PUZZLE 100 PARÇA

Fiyat: 75 TL

TAKI TASARLA HAMUR SETİ

Fiyat: 199 TL

1 | 14
ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Katlanabilir Masa geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

ÜLKER HOBBY KAKAO KREMA

Fiyat: 110 TL

ÜLKER BİSKREM 5’Lİ

Fiyat: 79 TL

NIVEA DEODORANT ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 110 TL

FINISH QUANTUM ÖZEL SERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 45’Lİ

Fiyat: 189 TL

DOVE SIVI SABUN

Fiyat: 99 TL

2 | 14
ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Katlanabilir Masa geliyor! - Sayfa 3

KAPAKLI ÇOK AMAÇLI ORGANİZER KUTU

Fiyat: 100 TL

12 BÖLMELİ ÇEKMECE İÇİ DÜZENLEYİCİ

Fiyat: 50 TL

3 | 14
ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Katlanabilir Masa geliyor! - Sayfa 4

30 ARALIK’A KADAR GEÇERLİ;

SUPERFRESH PARMAK PATATES 1000 G

Fiyat: 139 TL

MİLA DOĞAL KAYNAK SUYU CAM ŞİŞE 750 ML

Fiyat: 24,90 TL

4 | 14