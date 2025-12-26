ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 27-30 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
ÜLKER HOBBY KAKAO KREMA
Fiyat: 110 TL
ÜLKER BİSKREM 5’Lİ
Fiyat: 79 TL
NIVEA DEODORANT ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 110 TL
FINISH QUANTUM ÖZEL SERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 45’Lİ
Fiyat: 189 TL
DOVE SIVI SABUN
Fiyat: 99 TL
2 | 14