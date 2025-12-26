  1. Ekonomim
  4. ŞOK 27-30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 27-30 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...

SPOR MODEL ARABA

Fiyat: 79,95 TL

MİNİ PELÜŞ

Fiyat: 319 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

ÜLKER HOBBY KAKAO KREMA

Fiyat: 110 TL

ÜLKER BİSKREM 5’Lİ

Fiyat: 79 TL

NIVEA DEODORANT ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 110 TL

FINISH QUANTUM ÖZEL SERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 45’Lİ

Fiyat: 189 TL

DOVE SIVI SABUN

Fiyat: 99 TL

KADIN SWEATSHIRT İÇİ ŞARDONLU

Fiyat: 299 TL

KADIN KADİFE TEK ALT BÜYÜK BEDEN

Fiyat: 229 TL

30 ARALIK’A KADAR GEÇERLİ;

 

TUZLU KABUKLU FISTIK KG

Fiyat: 99,90 TL

KABUKLU CEVİZ KG

Fiyat: 210 TL

